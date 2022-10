Pfarrgemeinderat zeigt Stück über das (nicht so ganz) himmlische Bayern

Der Burgheimer Pfarrgemeinderat spielt ein „himmlisches Stück“ im Pfarrsaal. Im Zentrum stehen ein Bauer, wenig Glück beim Kartenspielen und der himmlische Beistand.

Sie proben fleißig im Temperatur reduzierten Pfarrsaal und sitzen doch auf Kohlen. Das Theaterensemble des Burgheimer Pfarrgemeinderates hofft, dass sich nach zweijähriger Coronapause am 4. November der Bühnenvorhang wieder öffnet.

Die Spielleiterinnen Christa Baumgartner und Silke Braun haben sich für ein Stück mit sakralem Hintergrund entschieden. „Der bayerische Protectulus“ (Schutzengel) ist das Premierenstück des Münchner Autors Peter Landstorfer. Der gelernte Rechtsanwalt aus der Landeshauptstadt begann mit diesem Werk 1988 seine Laufbahn als Stückeschreiber. Das Stück ist eine Hommage an die bayerische Lebensart. Denn als der „Protectulus“ vom Himmel herabsteigt, um seinem Schützling aus der Patsche zu helfen, lautet sein erster Satz auf Erden: „Bavariae caelum in orbe terrarum!“ Soll heißen, dass Bayern der Himmel auf Erden ist.

Burgheimer Pfarrgemeinderat zeigt neues Stück

Ganz und gar nicht himmlisch zumute ist dem „Moarhofer Gustl,“ ein Bauer, der beim Karten spielen zunächst zwei Ochsen an den Viehhändler Greimoser verliert, die aber als Vertuschungsversuch gegenüber seiner Frau Vroni gegen ein angeblich wertloses Grundstück am Oberanger tauscht. Natürlich weiß der gerissene Viehhändler längst, dass auf dem Oberanger das neue Gemeindehaus gebaut wird. Somit gerät der Gustl in eine schier ausweglose Bredouille, aus der nur noch himmlischer Beistand hilft.

Die Rolle des „Moarhofer Gustl“ übernimmt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Fred Braumandl mit sportlichen 257 Einsätzen. Mit ihm stehen Sabine Faller, Bianca Schneider, Ralf Beßle, Stefanie Rottenkolber, Ulrich Ottillinger, Manfred Braun und Jochen Wittwer auf der Bühne. Soufflieren wird Carmen Ebert. Zu den fünf Veranstaltungen im Pfarrsaal öffnet sich der Bühnenvorhang am 4., 5., 10. und 11. November jeweils um 20 Uhr, am 6. November gibt es eine Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr. „Die Inflation geht diesmal noch spurlos an uns vorüber,“ betont Fred Braumandl. Die Ticketpreise mit sieben Euro sind gegenüber der Vor-Corona-Zeit stabil. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag. 24. Oktober, bei der Bäckerei Schlegl.