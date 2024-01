Polizei Neuburg zieht E-Scooter eines 22-Jährigen ein

Weil er mehrfach ohne Versicherung mit seinem E-Roller erwischt worden ist, muss ein 22-Jähriger sein Fahrzeug abgeben.

Zum wiederholten Mal ist ein 22-jähriger Mann aus Ergolding (Landkreis Landsberg) mit seinem E-Scooter angehalten, nachdem kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war. Der Mann war laut Polizei Neuburg am 2. Januar gegen 18.40 Uhr in Burgheim unterwegs und aufgrund fehlender Plakette einer Kontrolle unterzogen worden. Da es bereits der zweite Verstoß war und die Gefahr bestand, dass das Fahrzeug weiterhin ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr bewegt wird, wurde der E-Scooter vorübergehend sichergestellt. (AZ)