Radfahrerverein Burgheim ist für Anni Landes ein Teil ihres Lebens

Plus Anni Landes hat sich ein halbes Jahrhundert im Burgheimer Radfahrerverein engagiert. Als sie ihr Engagement begann,war das ein sehr wohl gewollter „Kulturschock“. Jetzt, mit 85, zieht sie einen Schlussstrich unter ihr Ehrenamt.

Wenn die Burgheimerin Anni Landes von Anton Reisch, Heinz Diepold, Hans-Jürgen Wittwer, Hans Schmid, Josef Moras, Albin Kaufmann, Manfred Ebert und Gustl Hugl spricht, nimmt sie ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die Ahnengalerie der Vorsitzenden des Radfahrervereins Burgheim. „Für alle habe ich gearbeitet und auch noch für das Trio, das jetzt an der Vereinsspitze steht“, sagt Anni Landes lächelnd und mit leichtem Stolz. Auf diese Weise haben sich tatsächlich 50 Jahre Ehrenamt angehäuft.