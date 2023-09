So war die lange Nacht der Feuerwehr in Burgheim und Rennertshofen

Zum zweiten Mal in Folge fand am Samstag bayernweit die "Lange Nacht der Feuerwehr" statt. Auch die Wehren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen waren mit dabei.

Am Samstag ging zum zweiten Mal in ganz Bayern die "Lange Nacht der Feuerwehr" über die Bühne. Auch die Brandschützer im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nahmen nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr heuer wieder an dem Aktionstag teil - und zogen einige Besucher an, wie die Wehren aus Burgheim und Rennertshofen berichten.

Rund 150 Interessierte besuchten die Brandschützer in Burgheim und konnten sich den ganzen Tag über sowie am Abend die Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr informieren. Bei vier Vorführübungen im Bereich technische Hilfeleistung, Löscheinsatz unter Atemschutz, oder zur späteren Stunde bei einer Fettbrandexplosion waren die Besucher begeistert von dem, was sie vor sich sahen.

Knapp 150 Interessierte kamen zur "Langen Nacht der Feuerwehr" zu den Burgheimer Brandschützern. Foto: Anton Gutjahr

Landrat Peter von der Grün und Bürgermeister Böhm bekamen von Kommandant Anton Gutjahr die Vorgehensweise bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person erläutert. Die Kinder und Jugendliche waren begeistert vom Übungsbereich und Labyrinthspiel mit Hebekissen.

Viele Besucher bei "Lange Nacht der Feuerwehr" in Rennertshofen und Burgheim

Auch die Feuerwehr in Rennertshofen kann auf einen erfolgreichen Tag zurückblicken. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zu den insgesamt vier tagsüber aufgebauten Stationen an den Supermärkten und Spielplätzen. So konnten die Kinder dort etwa einen Atemschutzgeräteträger aus nächster Nähe bestaunen.

Abends kamen dann zahlreiche bekannte, aber auch neue Gesichter mit ihren Familien ins Feuerwehrhaus. Für das leibliche Wohl war mit Steaksemmeln und Pommes gesorgt. Die Kinder konnten sich beim Feuerlöschen sowie beim Wasserspritz-Feuerwehrautorennen auspowern, die Erwachsenen bei einem aufgebauten, nachgestellten Verkehrsunfall die verschiedenen technischen Geräte der Brandschützer kennenlernen und begutachten. Außerdem gab es Führungen durch das Feuerwehrhaus.