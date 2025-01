Seminarreihe für Burgheimer Unternehmen

Social Media und KI sind für die moderne Unternehmenskommunikation zunehmend wichtig. Die Handels- und ewerbevereinigung Markt Burgheim bietet dazu für Burgheimer Unternehmen am 14. und 28. Januar sowie am 11. Februar die Seminarreihe „Vitamin C für Unternehmen“ mit folgenden Inhalten an: Social Media Marketing für Einsteiger, Erfolgreiches Werben auf Meta-Plattformen und Künstliche Intelligenz für Einsteiger. Die Veranstaltungen finden im Kreidewerk in Straß statt und sind für Mitglieder bzw. ortsansässige Unternehmen kostenlos. Mehr Infos und Anmeldung unter www.lebendiges-burgheim.de. (AZ)