Snowflakes Project aus Burgheim spielt dieses Jahr nur ein Konzert

Beim Weihnachtskonzert am 16. Dezember sind auch die "Happy Voices" dabei. Karten können bereits jetzt gekauft werden.

Das "Snowflakes Project" aus Burgheim probt bereits fleißig für ihr Konzert am Freitag, 16. Dezember. Es steht unter dem Titel "Die Nacht der 1000 Sterne" und wird das einzige der zehn Musiker um Christian Peters und Reinhold Böhm sein. 2019 waren es in der Vorweihnachtszeit noch drei Konzerte gewesen. Neu ist auch der Veranstaltungsort: Das "etwas andere Weihnachtskonzert" wird im Werkhaus an der Donau im Burgheimer Nordpark stattfinden, wo die Band derzeit auch probt - und erst seit seit wenigen Wochen, wie Reinhold Böhm sagt. „Statt drei hatte ich nur einen Monat Zeit für die Arrangements zur Weihnachtsshow.“

Dagegen hat die Band personell aufgerüstet. Die „Happy Voices“, sieben junge Damen aus Burgheim unter der Leitung von Marion Böhm, bereichern das Snowflakes Project mit ihren Stimmen. Als weiterer Leckerbissen steht ein Showact der Generationen auf der „Setlist“. Burgheims Musikerikone Max Blei (Trompete) und sein Enkel Adrian Böhm (Klarinette) geben ein Gastspiel. Auch in der Stammkapelle gibt es kleine Veränderungen in der zehnköpfigen Besetzung. „Da wechseln wir immer wieder mal durch, wobei wir die Qualität stets hoch halten,“ sagt Christian Peters.

Snowflakes Project: Weihnachtskonzert im Werkhaus an der Donau

Das Konzert bietet eine bunte Musikpalette - von Heidschi-Bum-Beidschi über Jingle Bells und dem Schneewalzer bis zum Wham-Klassiker Last Christmas. Anna Rössler und Franz-Josef Braun werden durch die etwa zweieinhalbstündige Weihnachsshow mit einer rund 20-minütigen Pause führen.

Karten für das Konzert gibt es im Burgheimer Haarstudio „Piccobello“. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Während der Pause werden auch Snacks und Getränke verkauft.