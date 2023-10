Burgheim

So erfolgreich war der Auftakt des Projekts "Lebendiges Burgheim"

Plus Wie kann der Ortskern zukunftsfähig gemacht werden? Diese zentrale Frage steht hinter dem Projekt "Lebendiges Burgheim". Nun hat die Gemeinde einen ersten Meilenstein gesetzt - gemeinsam mit den Bürgern.

Von Katrin Kretzmann

Mit einer derart großen Resonanz aus der Bevölkerung hatte Bürgermeister Michael Böhm nicht gerechnet. Knapp 120 Bürgerinnen und Bürger waren vergangene Woche zur Auftaktveranstaltung des Projekts "Lebendiges Burgheim" in die Turnhalle gekommen. Im Zentrum stand dabei vor allem eine Frage: Wie kann der Ortskern der Marktgemeinde zukunftsfähig gemacht werden? Und genau das soll in Zusammenarbeit mit den Menschen, die hier leben, erarbeitet werden - und der Auftakt mitsamt Spaziergang sowie verschiedenen Workshops zum Thema war aus Sicht der Verantwortlichen nicht nur ein "voller Erfolg", sondern auch ein wichtiger Meilenstein.

Vor gut zwei Jahren verkündete Bürgermeister Michael Böhm den Gemeinderäten die frohe Kunde: Burgheim hat als eine von 228 Kommunen in ganz Deutschland und 13 in Bayern den Zuschlag für das Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) erhalten. Das Programm erstreckt sich über vier Jahre, der Gesamtinvestitionssatz liegt bei etwa 1,1 Millionen Euro, knapp 300.000 Euro muss die Kommune an Eigenmitteln aufbringen. Der Förderbescheid flatterte im vergangenen Oktober ins Rathaus und damit auch das grüne Licht, um loslegen zu können. "Vorher konnten und durften wir auch nichts machen", erklärt der Rathauschef, der sich nun umso mehr freut, dass es nun losgeht, denn: Mit ZIZ und der damit verbundenen Förderung habe Burgheim nun die Chance erhalten, zahlreiche Spezialisten für die Ortsentwicklung zu finanzieren und so die Zentrumsentwicklung bis 2025 wirksam zu unterstützen.

