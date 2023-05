So feiert die Feuerwehr Ortlfing-Biding ihr Jubiläum

Plus Vom 8. bis 11. Juni geben sich Markus Söder, Kabarettist Hannes Ringlstetter, Partybands, befreundete Vereine und hoffentlich viele Besucher die Klinke in die Hand.

Mit zweijähriger Verspätung biegt die Freiwillige Feuerwehr Ortlfing-Biding auf die Zielgerade zu ihrem 125-jährigem Gründungsfest ein. Vom 8. bis 11. Juni feiern die Mitglieder ein Jubiläum, das eigentlich für 2021 geplant war. Doch ein Fest mit Masken und Abstandsregelungen – das war keine Option für den Verein.

Bereits zum Auftakt kommt ein absoluter Hochkaräter in das Ortlfinger Festzelt. Am 8. Juni empfängt der Jubelverein um 17.30 Uhr den Patenverein aus Straß. Als Festkapelle gibt die Marktmusikkapelle Burgheim ein Standkonzert auf dem Dorfplatz, und Schirmherr Peter Lösch wird das erste Bierfass anzapfen. Anschließend gehört die Bühne dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Gemeinderat Manfred Meier erreichte unter kräftiger Mithilfe von MdL Matthias Enghuber aus Neuburg, dass der CSU-Landesvorsitzende nach Ortlfing kommt.