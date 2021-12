Sterben wird in Burgheim teurer

Plus Die Friedhofsgebühren erhöhen sich teilweise massiv. Auch für Abwasser müssen die Burgheimer ab dem kommenden Jahr mehr bezahlen.

In Burgheim werden ab dem kommenden Jahr die Gebühren für Gräber teuer. Die Kostensteigerung ist teilweise erheblich: So kostete bislang ein Urnenerdgrab 50 Euro, ab nächstes Jahr werden dafür 225 Euro fällig. Das ist eine Kostensteigerung um fast das Fünffache. Auch Urnennischen werden deutlich teurer: Die Gebühren steigen von 70 auf 250 Euro.