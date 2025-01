Sternsinger in Burgheim ausgesendet

In der Pfarreiengemeinschaft Burgheim wurden alle Sternsinger der sechs Pfarreien beim Festgottesdienst in der Pfarrkirche Burgheim ausgesendet. Es war ein beeindruckendes Bild, als die 18 Sternträger und die 80 Sternsinger, zusammen mit den Ministranten und Dekan Pfr. Werner Dippel in die wunderschön, weihnachtliche Pfarrkirche eingezogen sind. In der Predigt erläuterte Pfr. Dippel, dass das heuer gesammelte Geld für Projekte verwendet wird, bei denen Kinderrechte in aller Welt unterstützt werden. So geht es um Sicherheit, sauberes Wasser, Bildung und Krankenversorgung für Kinder in vielen Teilen der Erde. Für den Dienst der Sternsinger bedankte sich Pfr. Werner Dippel ganz herzlich und wünschte allen, dass sie gesund und wohlbehalten wieder zurückkehren. Am Ende des Gottesdienstes sprachen die Sternsinger noch den Segenswunsch für das neue Jahr und wurden mit dem Segen ausgesendet, um diesen Segen in die Häuser der Pfarreiengemeinschaft zu tragen.

