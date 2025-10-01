Sternwallfahrt im Dekanat Neuburg-Schrobenhausen

Vor Kurzem fand die Sternwallfahrt der Dekanates Neuburg-Schrobenhausen nach Maria Beinberg statt. Im Heiligen Jahr 2025 machten sich die viele Gläubige als „Pilger der Hoffnung“ auf den Weg zu Maria. Der Dekanatsrat hat in Zusammenarbeit mit der Dekanatsreferentin Frieda Wohlhüter verschiedene Stationen auf dem Weg vorbereitet und die Wallfahrt mitbegleitet. Um 12 Uhr starteten die Radwallfahrer von Schönesberg und Klingsmoos aus und um 13.30 Uhr die Fußwallfahrer von Peutenhausen, Autenzell und Gachenbach. Dekan Pfr. Werner Dippel feierte um 15 Uhr zusammen mit Pfr. Biju Merryvilla und Kaplan John Mulakkal die Wallfahrtsandacht auf Maria Beinberg und spendete abschließend den Segen mit dem Reliquiar des heiligen Papstes Johannes Paul II. Natürlich durfte die Einkehr im Wallfahrtsstüberl bzw. im Biergarten vor der Wallfahrtskirche nicht fehlen. Die Sternwallfahrt des Dekanates war nach Meinung vieler eine gelungene Veranstaltung, auch Dank des hervorragenden Wetters.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!