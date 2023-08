Suchaktion nach abgestürztem Gleitschirmspringer nahe Burgheim

Ein Zeuge beobachtete den Absturz eines Gleitschirmfliegers. Eine große Suchaktion läuft an. Doch ein mutmaßliches Opfer wird nicht gefunden.

Die Nachricht eines angeblich abgestürzten Gleitschirmfliegers hat am Montagabend zahlreiche Einsatzkräfte rund um Burgheim für Stunden auf Trab gehalten. In einem Waldstück waren Ehrenamtliche der benachbarten Feuerwehren im Einsatz, Hubschrauber suchten aus der Luft nach dem mutmaßlichen Opfer. Am Ende schien es sich doch um einen Fehlalarm gehandelt zu haben.

Gegen 19.20 Uhr am Montagabend meldete sich ein Badegast vom Burgheimer Weiher. Er sei gerade Augenzeuge geworden, wie ein Gleitschirmflieger mit einem roten Schirm abgestürzt sei. Der Mitteiler, ein 31-jähriger Zeuge aus Regensburg, habe gesehen, wie die Person senkrecht und in hohem Tempo zu Boden ging.

Abgestürzter Gleitschirmflieger? Fünf Feuerwehren und zwei Hubschrauber suchen nach Opfer

Da von einem Unglücksfall auszugehen war, wurden Einsatzkräfte in Richtung Burgheim geschickt. Mit hohem Kräfteaufwand wurde die vom Zeugen beschriebene Örtlichkeit, ein Waldstück bei Ortlfing, abgesucht. Bei den Suchmaßnahmen waren neben der Polizei auch die Feuerwehren von Neuburg, Ehekirchen, Burgheim, Ortlfing und Rain beteiligt.

Zudem wurden ein Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suchmaßnahmen wurden nach etwa zwei Stunden ergebnislos beendet - ohne Ergebnis. Zum Ende der Suchmaßnahmen konnte herausgefunden werden, dass am Flugplatz in Burgheim tatsächlich Fallschirmsprünge durchgeführt wurden - die Teilnehmer aber alle sicher und unversehrt gelandet waren. (AZ)