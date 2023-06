Burgheim

Tandemsprünge und Raritäten: Das erlebten die Gäste auf dem Fliegerfest

Plus Zahlreiche Besucher strömten zum Fliegerfest in Burgheim. Neben Adrenalinjunkies kamen auch Fans von historischen Flugzeugen und deren Geschichte auf ihre Kosten.

„Wie ein Pfeil fliegt sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren!“ Dieser Satz aus Reinhard Meys Evergreen „Über den Wolken“ beschreibt punktgenau die Szene, als eine Messerschmitt Bf 108 beim Burgheimer Fliegerfest im Tiefflug über die Start- und Landebahn an der Illdorfer Straße jagt. „Die Me108, ziviler Vorläufer des weltbekannten Jagdflugzeuges Me109, ist das erste Flugzeug in Metallbauweise und befördert fünf Passagiere“, informierte Rainer Haßfurter beim diesjährigen Fest, das wieder zahlreiche Besucher anlockte.

Der Biergarten am Burgheimer Fluggelände zog zum Fliegerfest und 85-jährigen Vereinsjubiläum der Luftsportgruppe wahre Besuchermengen an. Foto: Peter Maier

Das Urgestein der Luftsportgruppe Burgheim gehört dem Verein bereits seit 1978 an und kennt auch die Historie zum 85-jährigen Vereinsbestehen. Damals baute der Schreinermeister Max Brachmann Modellflugzeuge. Zwei Jahre später legten die ersten Burgheimer Prüfungen zum Segelflug ab. 1954 bauten die Vereinsmitglieder die erste Halle in Burgheim. Ein weiterer Schub folgte 1963. Die Flieger kaufen einen Segelflieger „L-Spatz“ „roh“ und bauten ihn selber fertig. „Dieses Luftgefährt wurde noch mit Gummiseilen gestartet“, weiß Rainer Haßfurter. Zehn Jahre später schlossen sich Fallschirmspringer dem Verein an.

