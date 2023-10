Theaterpremiere in Burgheim

Das Ensemble des Burgheimer Pfarrgemeinderates spielt in diesem Jahr ein Stück von Peter Landstorfer: Den zündenden Dreiakter „Wias lafft laffts“.

Der Oberwilddieb „Bolzen Schose“ ist mit Leib und Seele ein Freibeuter des Waldes. Weil diese Leidenschaft mit einem hohen Risiko verbunden ist, wird Freundschaft und Solidarität unter den „Outlaws“ groß geschrieben.

Davon profitiert der „Bolzen Schose“, als ihn sein Freund Ruppner aus riesiger Bedrängnis das Leben rettet. Es kommt zum Schwur für ewigen Beistand. Doch aus dem Oberwilderer wird ein reicher und angesehener Bürger, der seine alten Freunde schnell vergisst. Doch plötzlich wird der „Ruppner“ beim Wildern erwischt und braucht den „alten Freund". Was macht der „Bolzen Schose“ jetzt wohl? Spielleiterinnen sind Silke Braun und Christa Baumgartner. Es stehen Thomas Blei, Marion Böhm, Monika Exner, Fred Braumandl, Ralf Beßle, Manfred Braun, Carmen Ebert, Sabine Faller, Uli Ottillinger, Stefanie Paula, Jochen Wittwer und Bianca Schneider auf der Bühne.

Premiere ist am 10. November um 20 Uhr, weitere Vorstellungen sind am 11., 16. und 17. November um die gleiche Zeit. Am 12. November öffnet sich der Bühnenvorhang um 14 Uhr und um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft über die Bäckerei Schlegl in Burgheim. Die Eintrittskarte kostet acht Euro. Der Erlös kommt der Pfarrei Sankt Cosmas und Damian zugute.