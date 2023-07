Unbekannte fährt Auto auf Parkplatz an und dann davon

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat auf einem Supermarktparkplatz in Burgheim ein Auto angefahren und Unfallflucht begangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin ist am Samstag gegen 12.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in Burgheim mit ihrem Fahrzeug gegen ein anderes geparkte Auto gefahren. Anschließend fuhr sie weiter, ohne anzuhalten, berichtet die Polizei. Andere Kunden beobachteten den Vorfall. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von circa 1200 Euro in Form von Delle und Kratzer. Bei dem Verursacher-Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kombi. Die Polizei in Neuburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)