Unfall in Burgheim: Frau übersieht jungen Kradfahrer

Eine Autofahrerin übersieht in Burgheim einen jungen Kradfahrer, es kommt zum Unfall. Der Kradfahrer kommt ins Krankenhaus.

Eine 38-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Donau-Ries fuhr am Montag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Burgheim auf der Illdorfer Straße und wollte über die Ortlfinger Straße zur dortigen Tankstelle fahren. Hierbei übersah sie laut Polizei den von rechts auf der Ortlfinger Straße ortseinwärts fahrenden 15-jährigen Kradfahrer aus dem Neuburger Landkreis. Dieser war gegenüber der Autofahrerin vorfahrtsberechtigt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge stürzte der Kradfahrer.

Unfall in Burgheim: Kradfahrer wird übersehen

Die Pkw-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Kradfahrer wurde mit Verdacht auf Armfrakturen ins Krankenhaus Neuburg gebracht. An dem Auto wurde die rechte Fahrzeugseite eingedellt. Am Krad wurde unter anderem die Vorderachse verbogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)