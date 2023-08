VdK Burgheim: "Wir schlittern sichtbar in einen Pflegenotstand"

Bei der Jahresversammlung des Sozialverbands VdK in Burgheim ging es um die Herausforderungen der Zukunft. Zahlreiche Mitglieder geehrt.

„Wir kämpfen für unsere gute Sache, egal wer an der Regierung ist“, war die Botschaft des VdK-Kreisvorsitzenden Bernhard Peterke bei der Mitgliederversammlung des Burgheimer Ortsverbands. Dazu begrüßte die Burgheimer Vorsitzende Bianca Fürst 34 von 335 Mitgliedern, darunter auch Margit Kugler, die 3. Bürgermeisterin der Marktgemeinde.

Die anstehenden Landtagswahlen sind auch ein Thema für den VdK. Bernhard Peterke berichtete von einer Großveranstaltung des Sozialverbandes in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Spitzenpolitiker aus allen Parteien standen dort Rede und Antwort. Für den VdK „spielen parteipolitische Überlegungen und Wahlkampfrhetorik keine Rolle“, unterstrich Peterke. Vielmehr seien Themen wie Armut, Rente, Pflege und Chancengleichheit Kriterien für eine lebenswerte Gesellschaft. Dabei verdienten die Ehrenamtlichen der Organisation großes Lob, sie seien das „Rückgrat unseres Verbandes, denn Zukunft braucht Menschlichkeit“.

VdK Burgheim: Mitglieder können das Jahresprogramm mitbestimmen

Dieses Stichwort nahm Margit Kugler auf. „Ihr seid ein tolles Team, weshalb es bei euch auch so gut funktioniert“, lobte sie den Burgheimer Ortsverband. Margit Kugler, die selbst im sozialen Bereich arbeitet, sieht in eine düstere Zukunft. „Wir schlittern sichtbar in einen Pflegenotstand, was mir und vielen anderen meines Alters Angst macht“, lautete ihr Ausblick.

Erfreulich fiel dagegen der Kassenbericht von Andrea Verley aus. Dies helfe auch, das kommende Jahresprogramm interessant und vielseitig zu gestalten, kommentierte Vorsitzende Bianca Fürst. Dazu können die Mitglieder einen Fragebogen ausfüllen und abgeben, um deren Interessen in das Programm einfließen zu lassen.

Den inoffiziellen Teil der Mitgliederversammlung übernahm VdK-Reisebegleiter Walter Thurnwald. Er berichtete von Ausflügen und geplanten Reisen.

Ehrungen beim VdK Burgheim