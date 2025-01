Verletzter Schwan friert in Weiher bei Burgheim fest

Ein Schwan ist am Wochenende in der Eisschicht eines kleinen Weihers nahe Burgheim festgefroren. Die Feuerwehr rückte an, um das verletzte Tier zu befreien.

Spaziergänger hatten den Wasservogel am Sonntagmittag entdeckt und es längere Zeit beobachtet. Offensichtlich war der Schwan in der dünnen Eisschicht des Weihers festgefroren und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr fortbewegen. Die verständigte Feuerwehr aus Burgheim rückte an. Doch die dünne Eisschicht wäre für die Ehrenamtlichen selbst zur Gefahr geworden. Also holte man sich Hilfe aus Neuburg. Die Feuerwehr aus der Großen Kreisstadt konnte mit einem Eisschlitten bis zum Tier gelangen.

Der Schwan wurde bei der Tierhilfe Jonathan versorgt. Mittlerweile musste er aber eingeschläftert werden. Foto: Feuerwehr Neuburg

Obwohl der Schwan offensichtlich schon entkräftet war, versuchte er zu fliehen. Mit einer Decke gelang den Einsatzkräften jedoch die Rettung aus dem Eis. Per Auto ging es für den Schwan dann zur Tierhilfe Jonathan nach Neuburg. Dort wurde er zunächst versorgt und aufgewärmt.

Bei einer genaueren körperlichen Untersuchung jedoch wurde festgestellt, dass sich der Schwan am hinteren Bein verletzt hatte. Wie sich am Montagmorgen herausstellte, hatte der Vogel einen Trümmerbruch erlitten und wurde eingeschläfert. Längeres Leid sollte ihm erspart werden.

Erst vergangene Woche war die Feuerwehr Neuburg im Einsatz für ein Tier gewesen. Dabei wurde ein Schaf gerettet, dass im Schlamm eines Baches feststeckte. (AZ)