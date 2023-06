"Volles Haus" beim Burgheimer Pfarrfest

Plus Essen, ratschen, Spiel und Spaß - der Pfarrgemeinderat Burgheim hat sich ein buntes Programm für seine Besucher einfallen lassen. Erstmals mit dabei: der Schäferwagen, in dem Agnes Dach biblische Geschichten kindgerecht erzählt.

Das Sonntagswetter war heiß, doch viele Küchen im Bereich der Pfarreiengemeinschaft Burgheim blieben kalt. Der Grund zierte die Pfarrhofmauer. Ein Plakat mit den sechs gezeichneten Kirchen verkündete die frohe Botschaft: „Heute Pfarrfest!“

Der Publikumsmagnet im Burgheimer Pfarrgarten ist am letzten Sonntag im Juni ein fester Termin im Burgheimer Kirchenjahr. Genauso wie der Familiengottesdienst, der diesmal unter dem Motto „Gegen die Angst“ stand. Die hatten die mitwirkenden Kinder nicht. Sie bewältigten selbstbewusst ihre Lesungen und sangen im Chor. Der Familiengottesdienst vor dem Pfarrfest bringt auch immer einen Wechsel im Gestaltungskomitee. Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, verabschiedete das bisherige Team und hieß das neue willkommen.