Von der Idee zum Event: Wirtshaussingen beim Kellerwirt feiert Jubiläum

Plus Seit 15 Jahren gibt es die Veranstaltung nun in Burgheim, die sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut. Die Idee dazu hatten zwei Sportler.

Ganze 15 Jahre ist es nun her, seit sich zwei ehemalige, sangesfreudige Fußballer des TSV Burgheim darüber unterhalten haben, ob man mit Volksmusik und Schlager Leute für ein zwangloses Singen gewinnen könnte. Beim Gasthof Kellerwirt stieß Ludwig Eubel als Initiator für diese Idee auf offene Ohren hinsichtlich der benötigten Räumlichkeiten. Und so erstellte der Zweite im Bunde, der allseits bekannte Musiker Max Blei, mit ihm zusammen ein erstes Liederheft.