Von Rundflug bis Tandemsprung: Das ist beim Fliegerfest in Burgheim geboten

Plus Am 18. Juni wird das Gelände an der Illdorfer Straße in Burgheim zum Mekka für Fliegerfans und Adrenalinjunkies, denn die Luftsportgruppe veranstaltet wieder ihr Fliegerfest. Das ist geboten.

Von Peter Maier

Mathias Ullmann gehört seit zehn Jahren der Luftsportgruppe Burgheim an, ist deren Vize-Vorsitzender, Kunst- und Oldtimerflieger, Absetzpilot, Fallschirmspringer und Tandemmaster, alles mit reichlich Erfahrung. Der „Ritter der Lüfte“ ist auch einer der wichtigsten Organisatoren des diesjährigen Burgheimer Fliegerfestes, das am Sonntag, 18. Juni, den ganzen Tag über am Fluggelände an der Illdorfer Straße stattfindet. Ein Blick zum Himmel lässt sein Fliegerherz aktuell höher schlagen, wobei er inständig hofft, dass Petrus den Burgheimer Luftsportlern auch bei ihrem Fest so gnädig ist.

Das Programm dazu ist riesig und besteht aus Fliegen und Springen einst und jetzt. Für die beliebten Rundflüge setzt die Luftsportgruppe heuer wieder eine viersitzige Maschine der Kooperationsfreunde aus Ellwangen-Aalen ein. Dazu kommen noch die beiden vereinseigenen Zweisitzer. Breiten Raum nimmt auch die Fliegerhistorie ein. Dabei kann man eine Me 108 bewundern, ein Nachbau des Flugzeugtyps mit dem die berühmte Fliegerin Elly Beinhorn Geschichte schrieb. Das „Fliegende Museum“ aus Aalen fliegt die Me 108 nach Burgheim. Ebenso den Doppeldecker Bücker Jungmann, der schon zum Stammgast in Burgheim zählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

