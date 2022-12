Von schönen Künsten: Ausstellung in Burgheim

Im Bürgerhaus zeigen drei Frauen, was man mit Kreativität und Können auf Papier, Leinwand und Porzellan bringen kann.

„Diese Burgheimer Ausstellung spricht für Qualität und Fantasie.“ Mit diesen Worten eröffnete Burgheims Bürgermeister Michael Böhm eine Ausstellung aus Zeichnungen, Gemälden und Porzellanmalerei, die am vergangenen Sonntag gezeigt wurde. Gleichzeitig ging Michael Böhm auf ein altbekanntes Dilemma ein. „Zwar fließen die Gedanken, doch man bringt sie nicht auf ein leeres Stück Papier.“

Bei Sigrid Schlüter, Caroline Karmann und Johanna Höger erkenne man die Freude am Schaffen. Ihre Werke seien mehr als Freizeitbeschäftigung, sie sollen auch Vergnügen bereiten. Burgheim habe zwar keine eigene Stätte für Kunst und Kultur, doch das Bürgerhaus leiste seinen Beitrag dazu als „marktbefreite Zone“.

Ausstellung in Burgheim mit Johanna Höger, Sigrid Schlüter und Caroline Karmann

Die drei Künstlerinnen leisten einen ehrenamtlichen Beitrag zu Kunst in Kultur in Burgheim. Johanna Höger (16) hat bereits im Kindergartenalter ihre Liebe zum Zeichnen entdeckt. Ihr großes Talent im Umgang mit dem Bleistift will sie auf eine höhere Ebene hieven und geht deshalb bei Sigrid Schlüter zum Unterricht. In Zukunft schwebt ihr ein Kunststudium, am liebsten in Hamburg, vor. Die Lehrmeisterin ist fasziniert von der enormen Begabung von Johanna Höger für das Zeichnen. Die Fortschritte sind im Vergleich zu den Bildern von 2019 bis jetzt auch klar erkennbar. Jetzt sei auch der Zeitpunkt gekommen, um das Malen zu lernen.

Sigrid Schlüter ist darin längst ein Profi. Nach dem Studium der Freien Malerei und Textilentwurf ist sie ein Routinier im Umgang mit Leinwand, Farbe und Pinsel, was sich in ihren Bildern widerspiegelt. Dazu kommt Bauern- und Schachtelmalerei. Ihr Wissen und Können gibt Sigrid Schlüter in Privatunterrichten weiter, dazu gab sie ein „Gastspiel“ im Kunstunterricht am Neuburger Descartes Gymnasium.

Caroline Karmann hat für ihre Kunst als Untergrund weißes Porzellan auserkoren. Qualität ist ihr dabei sehr wichtig. Den Rohstoff bezieht sie von renommierten Markenherstellen wie Rosenthal oder Augarten. Mineralische Farben werden mit Terpentin angemischt und das Porzellan nach verschiedenen Motiven bemalt. Dann wird es richtig heiß. In einem Brennofen werden die Werke je nach Motiv bei 820 Grad zwei- bis dreimal gebrannt, bis sie fertig sind. Für ihre Porzellanmalerei hat Caroline Karmann Kurse bei Dagmar Schönberger in Neuburg besucht. Seitdem gehört sie einem Zirkel von vier Malerinnen an, die sich regelmäßig austauschen.