Waldbrand bei Burgheim rechtzeitig entdeckt

Eine Anwohnerin und ihr Sohn bemerken das Feuer im Gestrüpp und handeln rechtzeitig.

Ein Brand in einem Wäldchen nahe Burgheim ist am Dienstag glimpflich abgelaufen. Laut Polizei sei dies aufmerksamen Anwohnern zu verdanken. Gegen 16.30 Uhr bemerkte eine Frau den Brandausbruch im Gestrüpp eines kleinen Waldes. Sie schickte ihren Sohn zum Erkunden und verständigte zeitgleich die Rettungskräfte.

Waldbrand bei Burgheim geht glimpflich aus

Das Feuer breitete sich zunächst in südliche Richtung aus und erreichte eine Ausdehnung von rund 100 Quadratmetern. Die verständigte Feuerwehr Burgheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, in Mitleidenschaft gezogen wurden Äste und Laub in dem betroffenen Bereich. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, Hinweise auf vorsätzliches Handeln sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. (nr)