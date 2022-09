Burgheim/Weichering

Tagespflege in Burgheim: „Der Bedarf ist absolut gegeben“

Plus Die Marktanalyse für eine Seniorenbetreuung ist abgeschlossen. Jetzt geht es an die Planungder Gebäude und des Areals. Dafür besucht die Marktgemeinde demnächst andere Einrichtungen.

Von Claudia Stegmann und Katrin Kretzmann

Der Bedarf ist jetzt schon groß und wird in Zukunft noch wachsen – auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Es geht um das Angebot der Tagespflege, das vor allem pflegende Angehörige entlasten soll. Im Kreis gibt es bereits mehrere Einrichtungen, die diese anbieten, darunter das Alten- und Pflegeheim St. Augustin in Neuburg oder die Alte Schule in Klingsmoos – und eine weitere Einrichtung soll nun in Burgheim nun folgen.

