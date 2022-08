In Wengen gerät ein Elektroauto in Flammen

Im Burgheimer Ortsteil Wengen ist am Freitag ein Elektroauto in Brand geraten. Der Hofbesitzer konnte ein Übergreifen der Flammen auf Scheune und Wohnhaus verhindern.

Im Ortsteil Wengen des Marktes Burgheim ist am Freitag ein Elektroauto in Flammen geraten. Um 11.35 Uhr wurden die Flammen von der Neuburger Polizei, die zufällig vor Ort war, festgestellt. In einem Hof brannte ein E-Auto, das sich im Ladezustand befand. Zwei weitere Anhänger und das Scheunentor wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, schilderte die Polizei auf Anfrage. Durch die ersten Löscharbeiten des Hofbesitzers konnte ein Übergreifen der Flammen auf Scheune und Wohnhaus verhindert werden.

Brand in Burgheim-Wengen: E-Auto gerät in Flammen

Mithilfe der Feuerwehren Wengen und Gempfing konnte der Brand eine Stunde nach der Feststellung gelöscht werden. Die Feuerwehr befindet sich derzeit, für die Bergungsarbeiten des Autos, noch vor Ort. Der Auslöser des Brandes ist bislang noch unklar, aber die Polizei Neuburg vermutet eine technische Ursache. Weitere Ermittlungen werden von der Neuburger Polizei übernommen. Der Hofbesitzer erlitt leichte Brandwunden, die vor Ort behandelt werden konnten. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (taf)