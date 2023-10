Über 100 Feuerwehrkräfte üben in Burgheim für den Ernstfall

Auf landwirtschaftlichen Betrieben kann schnell ein Feuer ausbrechen. Hunderte Einsatzkräfte haben in Wengen den Brandfall in einem Strohlager geprobt.

„Eine Großübung in dieser Dimension ist für mich eine Premiere“, bekannte Wengens Feuerwehrkommandantin Julia Wimmer. Sie hatte die Einsatzleitung zu einer Feuerwehrübung, die eine große Herausforderung für Feuerwehrkräfte ist. Auch deshalb reisten Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier, die Kreisbrandinspektoren Alexander Bauer und Andreas Stark, die Kreisbrandmeister Andreas Egger, Georg Bair und Max Mayer, sowie ein Team „Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung“ nach Wengen.

Im Einsatz waren 102 Feuerwehrleute aus der Stützpunktfeuerwehr Burgheim, sowie den Wehren aus allen Ortsteilen. Die Aufgabe hatte es in sich. Als simulierter Brandherd diente das umfangreiche Strohlager auf dem Stemmerhof, der etwas außerhalb von Wengen liegt. Das dafür nötige Wasser „zapften“ die Feuerwehrkräfte aus Hydranten und einer Zisterne, einem ehemaligen Löschteich.

Mit im Einsatz war auch Burgheims zweiter Bürgermeister Andreas Flath. Der erste Bürgermeister von Burgheim, Michael Böhm, beobachtete den die Leistung aller Feuerwehren vor Ort. „Wir müssen eine Strecke von rund 900 Meter überwinden, wozu wir drei B-Leitungen, mit drei Verstärkern und mit rund zwei Kilometern Schläuche aufbauen“, sagte Burgheims Kommandant Anton Gutjahr über die Aufgabe. Dabei liefen alle Fäden bei Einsatzleiterin Julia Wimmer an der Einsatzzentrale bei der Unterstützungsgruppe zusammen.

Über 100 Feuerwehrkräfte halten Übung in Burgheim-Wengen ab

Die Kommunikation erledigten die Funktechnik, wie auch der Melder per Fahrrad. Die technische Ausrüstung bestand aus jeweils einem Löschfahrzeug der Wehren aus Burgheim und Straß. Andere Ortsfeuerwehren karrten ihre TS8-Pumpen per Traktor nach Wengen. Der Aufbau klappte schnell, sodass das Kommando „Wasser Marsch“ in die geplanten Zeit erfolgte. Am Einsatzobjekt gaben die Strahlrohre rund 3000 Liter Wasser pro Minute ab. Weil es sich um eine Übung handelte, blieb das Strohlager vom Wasser verschont. Die umliegenden, staubtrockenen Maisfelder dagegen durften sich über das unverhoffte Nass freuen.

Ein waches Auge hatte Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier (Mitte) auf die Wasserförderung mit dieser TS8-Pumpe. Foto: Peter Maier

Die Schiedsrichter von der Kreisfeuerwehr warfen wache Blicke auf die ausführenden Wehrleute. Als eine TS8-Pumpe streikte, war Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier an Ort und Stelle. Er beobachtete auch, wie schnell Ersatz eintraf und eine neue Leitung gelegt wurde. Das defekte Gerät konnte noch während der Übung voll funktionsfähig repariert werden. Im Ort selbst konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die mit rund 40 Kubikmeter Wasser gefüllte Zisterne. Der zweite Bürgermeister Andreas Flath kontrollierte mehrfach den Wasserstand. In der Einsatzzentrale registrierten Julia Wimmer, wie auch die Kreisfeuerwehrler, dass die Schlauchleitungen schnell gebaut, die schwierige Wasserversorgung sicher stand und die optimale Wasserabnahme erreicht wurde.

Positiv registrierten die Schiedsrichter auch, dass Reserverschläuche bereitlagen. „Mängel klären wir an Ort und Stelle, wo sie entstanden sind“, erklärte Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier. „Die Übung insgesamt ist jedoch sehr gut verlaufen“, war das Fazit von Kreisbrandinspektor Alexander Bauer. Für die Wengener Feuerwehr und ihrer Kommandantin Julia Wimmer ein klarer Beweis, dass auch Klein mit Groß gut zusammenarbeiten kann.