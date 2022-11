Wo in Burgheim höher gebaut werden könnte

Der Bebauungsplan "An der alten Illdorfer Straße" könnte geändert werden - aber nur, wenn mehrere Anwohner das wollen.

Welche weitreichenden Konsequenzen der Wunsch nach einem Einfamilienhaus für ein ganzes Gebiet haben kann, hat sich jüngst in der Gemeinderatssitzung in Burgheim gezeigt. Dort wurde über ein geplantes Haus am Schäferacker diskutiert, das entgegen den geltenden Richtlinien zweigeschossig werden soll. Weil die Gemeinde in diesem Fall keine Befreiung aussprechen kann, müsste der entsprechende Bebauungsplan geändert werden – was nicht nur Zeit und Geld kosten würde, sondern möglicherweise auch Widerstand bei den Anliegern hervorruft.

Bislang erlaubt der Bebauungsplan „An der alten Illdorfer Straße“ eine sogenannte 1+D-Bauweise, also Erdgeschoss mit Dach. Der besagte Neubau soll allerdings ein voll ausgebautes Obergeschoss mit einem vergleichsweise flach geneigten Dach bekommen. Damit wäre das Haus zwar nicht höher als die umliegenden, der Korpus wäre aber trotzdem größer. Eine Ausnahme für diesen Einzelfall kann und will die Gemeinde nicht machen. Deshalb müsste nach dem Grundsatz „Gleiches Recht für alle“ der Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass alle Anlieger ihr bestehendes Haus aufstocken oder Neubauten nach diesen Maßgaben gebaut werden dürften. Betroffen sind insgesamt 15 Grundstücke, wovon drei noch unbebaut sind, wie es in der Sitzung am Mittwoch hieß.

Neue Baurichtlinien in Burgheim im Bereich "Am Schäferacker" im Gespräch

Nach langer Diskussion war sich das Gremium einig, dass ein zeitlich und finanziell aufwendiges Bauleitverfahren nur dann eingeleitet werden soll, wenn mehrere Anlieger Interesse daran haben. Bürgermeister Michael Böhm bezweifelt das allerdings: Schon jetzt hätten sich zwei Bewohner bei ihm gemeldet und ihren Einspruch angemeldet. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sich ein zweites Vollgeschoss nachteilig auf den Schattenwurf auswirkt.

Böhm schlug deshalb vor, erst den Bedarf unter den Bewohnern des Gebiets zwischen der Straße Am Schäferacker und der Frühlingsstraße schriftlich abzufragen. Nur bei mehreren positiven Rückmeldungen soll der Bebauungsplan geändert werden. Etwa zwei Jahre dauert so ein Verfahren und bindet Personal im Bauamt. „Es muss klar sein, dass andere Projekte dann darunter leiden“, machte Böhm deutlich. Aus diesem Grund soll sich der Aufwand auch lohnen.