Wo Senioren in Burgheim betreut werden und wohnen können

Plus Für die geplante Tagespflege liegen erste Pläne vor. Ideen hat Bürgermeister Michael Böhm auch für das "neue" Ortszentrum, das bis 2025 konzipiert werden soll.

Die Gedanken sind frei, schrieb einst Hoffmann von Fallersleben. Das denkt sich wohl auch Michael Böhm, wenn er über das Burgheim von morgen sinniert. Vor seinem inneren Auge tut sich da beispielsweise ein Lebensmittelladen mitten in der Marktstraße auf. Auf der anderen Straßenseite hat eine Tagespflege ihre Räume, und gleich dahinter gibt es einen Kindergarten. Es sind Gedankenspiele, die der Bürgermeister hat, "Visionen" von einer idealtypischen Dorfmitte. Wohnen, arbeiten, leben - all dies sollte im Zentrum von Burgheim möglich ein. Und damit aus der reinen Vorstellung irgendwann auch Realität wird, steht die Zukunftsentwicklung des Marktes auch 2024 ganz oben auf der Agenda von Böhm.

Burgheim steht vergleichsweise gut da. Metzger, Bäcker, Friseur, Ärzte, Apotheken, Banken, Gastronomie - die Marktgemeinde hat eine gute Infrastruktur. Damit das auch so bleibt, sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit auch in 20 oder 30 Jahren Metzger, Bäcker und Friseure ihr Auskommen haben. Je belebter ein Ortszentrum ist, desto besser. Böhm überlegt deshalb, wie (künftige) Leerstände genutzt werden könnten, um dieses Ziel zu erreichen. Denn gerade ältere Bürger sollen idealerweise fußläufig alles bekommen, was sie fürs tägliche Leben brauchen. Was aktuell fehlt, sei ein zentrumsnaher Supermarkt.

