Burgheim

13:09 Uhr

Wo sich Elvis, der Weihnachtsmann und STS treffen

Plus Das Snowflakes-Project aus Burgheim gab im Werkhaus wieder ein Winterkonzert. Dabei wurden Schneebälle geworfen und Wunderkerzen entzündet.

Von Peter Maier Artikel anhören Shape

Gefehlt hat nur noch ein winterlicher Flockenwirbel beim Winterkonzert der zehnköpfigen Big Band „Snowflakes Project“ im Burgheimer Werkhaus an der Donau. Stattdessen gab es draußen Eisregen und drinnen heulte der Wind vom Band mit einer Lichtshow zum Auftakt. Gekommen waren die Besucherinnen und Besucher in den voll besetzten Konzertsaal allerdings wegen der Musik, und die hatte es in sich. „ Weihnachten ist in erster Linie das Fest der Liebe“, sagt Organisator Christian Peters, der in der Band am Schlagzeug sitzt. Also stellte er die Frage, wer seiner Frau heute schon „Ich liebe dich“ gesagt habe.

Die Wunderkerzen brannten im festlich dekorierten Saal, als die ersten Töne der Musiker erklangen. Ihr Debüt gab dieses Jahr Nadine Eimecke aus Straß. In der regionalen Musikszene ist sie längst eine bekannte „Hausnummer“, was die gesanglich ausgebildete Künstlerin im Laufe des Konzerts auch eindrucksvoll bewies. Sie band auch das bestens gelaunte Publikum mit ein, indem sie ihm „Schneebälle“ zuwarf. Als die Besucher damit gut versorgt waren, veranstalteten sie untereinander eine kleine „Schneeballschlacht“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen