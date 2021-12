Wohl mit Feuerwerkskörper: Unbekannte Personen zerstören Briefkasten in Burgheim

In den frühen Sonntagmorgenstunden haben unbekannte Personen einen Briefkasten in Burgheim zerstört. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 3 und 4.30 Uhr hat ein Anwohner in der Lenbachstraße in Burgheim einen lauten Knall gehört, weshalb er dann aus dem Fenster sah. Wie die Polizei berichtet, konnte er dabei erkennten, dass ein Briefkasten am Nachbargrundstück völlig zerstört worden war.

Hinweise lassen den weiteren Angaben zufolge Rückschlüsse zu, dass der Briefkasten mit einem Feuerwerkskörper gesprengt wurde. Jetzt ermittelt die Polizei Neuburg. Der Schaden beläuft sich auf rund 40 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der der Rufnummer 08431/6711-0 entgegen. (nr)