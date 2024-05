Zeugen gesucht: Geparktes Auto in Burgheim zerkratzt

Ein Auto wird in Burgheim von einem unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine geparktes Fahrzeug ist in Burgheim beschädigt worden. Das Teilte die Polizei mit. Im Zeitraum vom 6. Mai, 23 Uhr, bis 7. Mai, 7.30 Uhr, wurde ein geparkter Auto am Marktplatz in Burgheim mutwillig beschädigt.

Unbekannter zerkratzt Auto in Burgheim

Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt im Carport eines Einfamilienhauses und wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand rundum verkratzt und dadurch erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)