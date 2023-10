Zeugen gesucht: Radfahrer in Burgheim von Kleinbus angefahren

Ein Kleinbus erfasst in Burgheim einen Radfahrer und kümmert sich nicht um den Verletzten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 23-jähriger Radfahrer aus Burgheim ist am 9. Oktober in der Donauwörther Straße in Burgheim von dem bislang unbekannten Fahrer eines Kleinbusses angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Mittwochvormittag erstattete der Burgheimer Anzeige bei der Polizei.

Gegen 20.45 Uhr war der 23-Jährige am Montagabend auf der Donauwörther Straße in Richtung Staudheim unterwegs. Dabei wurde er von dem Kleinbus erfasst, woraufhin er zu Sturz kam. Der 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Kleinbusses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der 23-Jährige radelte zunächst weiter zu seiner Arbeitsstelle, wo er jedoch kurze Zeit später vom Rettungsdienst abgeholt und ins Krankenhaus Donauwörth gebracht wurde. Dort blieb er bis Mittwoch. Eine nähere Beschreibung des Kleinbusses liegt nicht vor.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)