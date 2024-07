Zwei junge Männer schlägern auf dem Marktfest

Am Rande des Burgheimer Marktfestes gerieten am Sonntag gegen 1.40 Uhr zwei junge Männer zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streits bei den Toiletten schubste ein 17- jähriger Münsterer einen 20-jährigen Ehekirchener und schlug dann mehrmals auf ihn ein, teilt die Polizei mit. Als sich der Ehekirchener wehrte, flüchtete der Angreifer. Der 20-Jährige erlitt mehrere Verletzungen an der Nase und im Gesicht und musste medizinisch behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)