Zweijähriger rennt auf Straße und wird von Auto erfasst

Bei einem Kindergeburtstag im Burgheimer Ortsteil Leidling ist ein Junge plötzlich vom Hof auf die Straße gelaufen. Da kam eine 34-Jährige im Auto angefahren.

Ein zweijähriger Junge aus Burgheim (Biding) ist bei einem Unfall in Leidling leicht verletzt worden. Das Kind nahm am Freitagvormittag an einem Kindergeburtstag teil, der in einem Hof in Leidling stattfand. Um 18.38 Uhr rannte das Kind unvorhergesehen vom Hof auf die Bidinger Straße, wo es von einem Auto erfasst wurde. Die Fahrzeugführerin, eine 34-jährige Burgheimerin, fuhr zu dieser Zeit mit ihrem Auto auf der Bidinger Straße von Leidling in Richtung Biding.

Wie durch ein Wunder erlitt das Kind keine schwereren Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Mit Prellungen und einer Platzwunde kam der Junge für weitere Untersuchungen mit dem Helikopter ins Klinikum Ingolstadt. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. (AZ)