Piraten-Schachbrett und ferne Galaxien: Wie dieser Burgheimer Kunstwerke aus Epoxidharz macht

Meist ist es eine Kleinigkeit oder auch ein romantisches Essen, das sich Ehepaare zum Hochzeitstag schenken. Eine Frau aus Hamburg jedoch hatte für ihren Gatten ein ganz besonderes Präsent: ein Tisch aus Holz und Epoxidharz, in den Elemente eingearbeitet sind, die man aus den Star-Wars-Filmen kennt, und der noch dazu in unterschiedlichen Farben leuchtet. Gekauft hat sie das 200 auf 90 Zentimeter große Stück in Burgheim, genauer gesagt bei Daniel Schwab. Der 38-Jährige fertigt in seiner heimischen Kellerwerkstatt außergewöhnliche Kunstwerke aus Holz und Epoxidharz – und bedient damit eine Nische, die in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt.
Burgheim
