Zwei Busse stoßen an einer roten Ampel zusammen

Am Montagabend gegen 20.20 Uhr sind in Ingolstadt zwei Busse zusammengestoßen. Der Unfall hat sich laut Polizei im Bereich Esplanade/Heydeckstraße ereignet. Beide Busfahrer wollten auf der Esplanade in Richtung ZOB fahren.

An einer roten Ampel kam es in Ingolstadt zu einem Busunfall

Als der erste Bus an einer roten Ampel anhielt, bemerkte das der Fahrer des nachfolgenden Busses offenbar zu spät und fuhr auf. Beim Aufprall wurde eine Person im ersten Bus leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)