Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall lebensgefährlich

Ein Motorradfahrer ist beim Überholen bei Buxheim gestürzt und hat sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Eitensheim und Buxheim ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 38-jährige Motorradfahrer wollte ein Auto überholen und geriet ins Schleudern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann aus Ingolstadt kam am Dienstagabend nach rechts in den Grünstreifen und stürzte. Dabei zog sich der Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Rekonstruierung des Unfallhergangs war ein Sachverständiger vor Ort. Die Kreisstraße im Landkreis Eichstätt war für mehrere Stunden gesperrt.

Lesen Sie dazu auch