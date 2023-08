Schwerer Unfall mit vier Autos auf der B 13

Auf der B 13 im Tauberfelder Grund ist eine 75-jährige Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten. Dadurch löste sie mehrere Kollisionen aus und eine Vollsperrung.

Auf der Bundesstraße 13 im Bereich des Tauberfelder Grundes geschah am Donnerstag gegen 18.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach Schilderung der Unfallzeugen fuhr eine 75-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Bundesstraße von Ingolstadt kommend in Richtung Eichstätt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 75-Jährige auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei eine ihr entgegenkommende 53-jährige Ingolstädterin in ihrem Auto. Daraufhin geriet die Ingolstädterin ins Schleudern und kollidierte mit einem in Richtung Eichstätt fahrenden Auto eines 40-jährigen Schernfelders sowie einem Auto eines 33-Jährigen aus Gaimersheim. Die Ingolstädterin sowie der Gaimersheimer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Sie wurden mit Rettungswagen in die Klinik nach Eichstätt gebracht. Nach kurzer ambulanter Behandlung konnten beide Geschädigte die Klinik wieder verlassen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Die Bundesstraße war für circa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Absperr- und Umleitmaßnahmen führten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Eitensheim und Tauberfeld durch. (AZ)