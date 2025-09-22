Wissenschaft, Feuershow, Musik: Das erste Festival am Neuburger Campus

Erstmals findet das Campus-Festival der TH Ingolstadt am Campus in Neuburg statt. Termin dafür ist Freitag, 10. Oktober. Dann soll sich der Nachhaltigkeits-Campus ab 15.30 Uhr in eine pulsierende Festivalmeile verwandeln. Mit einem vielfältigen Programm aus Wissenschaft, Kultur und Unterhaltung öffnet sich der Campus für die ganze Region. Der Eintritt ist frei.

Bereits am Nachmittag erwartet die Gäste ein spannender Mix aus Forschung zum Anfassen und Mitmachaktionen für alle Generationen. In den offenen Laboren erwachen Roboter zum Leben, Exoskelette können ausprobiert werden und digitale Bauplanung wird hautnah erlebbar. Workshops zu Energiewende, Radmobilität oder eine Fishbowl-Diskussion zum „Schwammstadtkonzept“ zeigen praxisnah, wie Wissenschaft Antworten auf zentrale Zukunftsfragen liefert. Junge Besucherinnen und Besucher entdecken in der Kinderuni, wie Brücken entstehen oder unter welchen Bedingungen Turnschuhe produziert werden.

Campus-Festival in Neuburg: Das steht auf dem Programm

Neben den forschungsnahen Angeboten locken kreative Aktionen wie Vogelhäuschen bauen, Glitzertattoos oder Kleidertausch, dazu sportliche Herausforderungen an Torwand oder Volleyballnetz. Ein Mitmachzirkus, Bastelstationen und Campustouren runden das Familienprogramm ab. Wer zwischendurch eine Stärkung sucht, wird bei Foodtrucks und Biergarten fündig – von Pizza über Falafel bis hin zu süßen Spezialitäten.

Ab 19 Uhr schlägt das Festival die Brücke zur Kultur. Eine mystische Feuershow eröffnet den Abend, gefolgt von der Band Crimson Roots, die mit energiegeladenen Songs das Publikum begeistert. Den Höhepunkt des Abends gestaltet Marco Palewicz, bekannt als Dermitaziach: Mit seiner modernen Interpretation der steirischen Harmonika verbindet er Tradition und Clubsound zu einem unverwechselbaren Musikerlebnis. Danach übernimmt DJ Emax das Partyzelt, während auf einer zweiten Bühne House- und Techno-Acts bis spät in die Nacht für Stimmung sorgen.

Hochschule soll für die Öffentlichkeit in Neuburg erlebbar sein: Energie gemeinsam feiern

Das ON-Campus Festival Neuburg soll zeigen, dass Forschung mitten in der Gesellschaft stattfindet. THI-Präsident Professor Walter Schober unterstreicht: „Wir sind als THI stolz, seit vier Jahren mit unserem Hochschulcampus in Neuburg erfolgreich zu lehren und zu forschen. Das wollen wir mit unserem Campus-Festival in Neuburg feiern und Hochschule für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen. Wir laden alle herzlich ein, unsere Campus zu erkunden, unsere Labore zu entdecken und uns bei Kinderprogramm, Musik und bester Stimmung auszutauschen.“

Auch Dekan Martin Dirr hebt die Bedeutung des Festivals hervor: „In Neuburg entsteht mit unserem Campus ein neuer Ort für Nachhaltigkeit und Innovation. Das Festival ist die Gelegenheit, diese Energie gemeinsam zu feiern.“

So wird das Campus Festival Neuburg zu einem Tag, der Wissenschaft verständlich macht, Begegnungen schafft und Lebensfreude feiert – nachhaltig, inspirierend und gemeinsam.