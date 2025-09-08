Cannabis am Steuer: 32-Jähriger von Polizei Ingolstadt gestoppt

In der Johannesstraße in Ingolstadt ist am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, ein 32-Jähriger in eine Verkehrskontrolle der Polizei Ingolstadt geraten – er hatte zuvor Cannabis konsumiert.
Test auf Cannabis verläuft positiv: Strafverfahren läuft
Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt berichtet, hatte der Mann drogentypische Auffälligkeiten, ein Vortest verlief positiv auf Cannabis. Dem 32-Jährigen wurde Blut entnommen, und es wurde ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen ihn eingeleitet. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden