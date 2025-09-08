Cannabis am Steuer: 32-Jähriger von Polizei Ingolstadt gestoppt

In der Johannesstraße in Ingolstadt ist am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, ein 32-Jähriger in eine Verkehrskontrolle der Polizei Ingolstadt geraten – er hatte zuvor Cannabis konsumiert.

Test auf Cannabis verläuft positiv: Strafverfahren läuft

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt berichtet, hatte der Mann drogentypische Auffälligkeiten, ein Vortest verlief positiv auf Cannabis. Dem 32-Jährigen wurde Blut entnommen, und es wurde ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen ihn eingeleitet. (AZ)