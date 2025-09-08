Icon Menü
Cannabis am Steuer: 32-Jähriger in Ingolstadt von Polizei gestoppt

Ingolstadt

Cannabis am Steuer: 32-Jähriger von Polizei Ingolstadt gestoppt

Am Sonntagnachmittag fährt ein Mann unter Cannabis-Einfluss Auto und wird von der Polizei Ingolstadt kontrolliert. Gegen ihn wird nun ermittelt.
    Cannabis am Steuer: 32-Jähriger in Ingolstadt von Polizei gestoppt.
    Cannabis am Steuer: 32-Jähriger in Ingolstadt von Polizei gestoppt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    In der Johannesstraße in Ingolstadt ist am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, ein 32-Jähriger in eine Verkehrskontrolle der Polizei Ingolstadt geraten – er hatte zuvor Cannabis konsumiert.

    Test auf Cannabis verläuft positiv: Strafverfahren läuft

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt berichtet, hatte der Mann drogentypische Auffälligkeiten, ein Vortest verlief positiv auf Cannabis. Dem 32-Jährigen wurde Blut entnommen, und es wurde ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen ihn eingeleitet. (AZ)

