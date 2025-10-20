Senior aus Neuburg wird bekifft am Steuer erwischt

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Neuburg ist am Sonntagnachmittag in der Adlerstraße unter Drogeneinfluss von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Inspektion mitteilt, wurde der Mann gegen 15.20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest.

Ein Test bestätigte den Verdacht. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurden die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 63-Jährige musste sich in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. (AZ)

