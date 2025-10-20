Icon Menü
Cannabis am Steuer: Polizei entdeckt Drogenkonsum bei 63-Jährigem in Neuburg

Neuburg

Senior aus Neuburg wird bekifft am Steuer erwischt

Bei einer Polizeikontrolle eines 63-Jährigen muss sich der Neuburger einem Test unterziehen. Der schlägt auf Cannabis an.
    •
    •
    •
    Bekifft am Steuer? Ein Neuburger muss nun seinen Führerschein abgeben.
    Bekifft am Steuer? Ein Neuburger muss nun seinen Führerschein abgeben. Foto: Marcus Brandt/dpa (Symbolbild)

    Ein 63-jähriger Autofahrer aus Neuburg ist am Sonntagnachmittag in der Adlerstraße unter Drogeneinfluss von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Inspektion mitteilt, wurde der Mann gegen 15.20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest.

    Ein Test bestätigte den Verdacht. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurden die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 63-Jährige musste sich in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. (AZ)

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

