Joint am Steuer auf A9 bei Ingolstadt: „Verdächtige Zigarette“ wird Autofahrer zum Verhängnis

Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der A9 bei Ingolstadt von einer Streife der Verkehrspolizei gestoppt worden – weil die Beamten der Verkehrspolizei Ingolstadt eine „verdächtige Zigarette“ gesehen hatten.

Drogenfahrt A9 bei Ingolstadt: Polizei greift ein – Blutentnahme angeordnet

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt, bemerkten die Polizisten gegen 15 Uhr, dass ein Mann beim Überholen eine verdächtige Zigarette rauchte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie Cannabisgeruch und drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Zigarette selbst konnte nicht mehr aufgefunden werden. Einen freiwilligen Drogentest verweigerte der 43-Jährige. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld samt Fahrverbot. (AZ)