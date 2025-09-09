Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Cannabis am Steuer: „Verdächtige Zigarette“ wird Autofahrer auf A9 bei Ingolstadt zum Verhängnis

Ingolstadt

Joint am Steuer auf A9 bei Ingolstadt: „Verdächtige Zigarette“ wird Autofahrer zum Verhängnis

Cannabis am Steuer: „Verdächtige Zigarette“ wird Autofahrer auf A9 bei Ingolstadt zum Verhängnis
    • |
    • |
    • |
    Auf der A9 bei Ingolstadt stoppt die Verkehrspolizei einen Autofahrer nach dem Rauchen einer „verdächtigen Zigarette.“
    Auf der A9 bei Ingolstadt stoppt die Verkehrspolizei einen Autofahrer nach dem Rauchen einer „verdächtigen Zigarette.“ Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der A9 bei Ingolstadt von einer Streife der Verkehrspolizei gestoppt worden – weil die Beamten der Verkehrspolizei Ingolstadt eine „verdächtige Zigarette“ gesehen hatten.

    Drogenfahrt A9 bei Ingolstadt: Polizei greift ein – Blutentnahme angeordnet

    Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt, bemerkten die Polizisten gegen 15 Uhr, dass ein Mann beim Überholen eine verdächtige Zigarette rauchte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie Cannabisgeruch und drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Zigarette selbst konnte nicht mehr aufgefunden werden. Einen freiwilligen Drogentest verweigerte der 43-Jährige. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld samt Fahrverbot. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden