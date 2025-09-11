Zwei Kilogramm Marihuana hat ein 37-jähriger Neuburger im Speicher seiner Wohnung im Ostend versteckt. Dass er ausgerechnet im Kinderzimmer eine Aufzuchtanlage für Cannabis betrieben hat, nahmen ihm Staatsanwalt und Richter besonders übel. Das Neuburger Schöffengericht verhängte zweieinhalb Jahre Haftstrafe. Seine Freundin kam mit einem Jahr auf Bewährung davon.
Neuburg
Man kann sich immer wieder nur bei grün-rot bedanken, die für dieses gesellschaftliche Chaos den Grundstein gelegt haben. Wie kann es beim Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit geben, wenn Cannabis so harmlos ist wie es die Befürworter behaupten?
