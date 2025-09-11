Icon Menü
Cannabis-Aufzucht im Kinderzimmer: Gericht in Neuburg verurteilt Pärchen

Neuburg

„Das Allerletzte“: Neuburger baut Cannabis an – ausgerechnet im Zimmer seiner Kinder

Ein 37-jähriger Neuburger hat ausgerechnet im Zimmer seiner Kinder eine Aufzuchtanlage für Cannabis betrieben. Das Amtsgericht hat ihn und seine Freundin nun verurteilt.
Von Winfried Rein
|
    • |
    • |
    • |
    Ein Neuburger hat Cannabis im Zimmer seiner Kinder angebaut.
    Ein Neuburger hat Cannabis im Zimmer seiner Kinder angebaut. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild)

    Zwei Kilogramm Marihuana hat ein 37-jähriger Neuburger im Speicher seiner Wohnung im Ostend versteckt. Dass er ausgerechnet im Kinderzimmer eine Aufzuchtanlage für Cannabis betrieben hat, nahmen ihm Staatsanwalt und Richter besonders übel. Das Neuburger Schöffengericht verhängte zweieinhalb Jahre Haftstrafe. Seine Freundin kam mit einem Jahr auf Bewährung davon.

    Gerold Rainer

    Man kann sich immer wieder nur bei grün-rot bedanken, die für dieses gesellschaftliche Chaos den Grundstein gelegt haben. Wie kann es beim Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit geben, wenn Cannabis so harmlos ist wie es die Befürworter behaupten?

