Carolin Gmehling: Tochter des OB steigt in die Neuburger Stadtpolitik ein

Sie ist die neue Vorsitzende der Frauenunion in Neuburg, neu in den Vorstand der Jungen Union gewählt und die Tochter des Neuburger Oberbürgermeisters: Caroline Gmehling, 35, Volljuristin, möchte in der Neuburger Kommunalpolitik mitmischen. Nach einigen Jahren in München hat sie ihren Lebensmittelpunkt wieder in ihre Heimat verlegt. Inhaltlich treibt sie vor allem die Frage um, warum so wenig Frauen in Neuburg für politische Ämter aufgestellt werden. „Das zu ändern ist mein Anspruch und das sehe ich als meinen Auftrag.“

