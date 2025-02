Lastwagen mit leerem Tank verursacht Chaos auf der Autobahn

Ein Transporter mit einem leeren Tank hat auf der A9 bei Ingolstadt für ein großes Chaos gesorgt. Der Fahrer war mit seinem Lastwagen ausgerechnet im zweispurigen Baustellenbereich liegengeblieben und hat so massive Verkehrsbehinderungen verursacht.

Im Wochenendverkehr kam es auf der A9 bei Ingolstadt zu einem langen Stau

Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte am Freitag um kurz nach 13 Uhr auf der A9 kurz nach der Ausfahrt Lenting in Fahrtrichtung München im Baustellenbereich einen polnischen Transporter bemerkt, der zwischen den Warnbaken am rechten Fahrbahnrand stand. Das Heck des Transporters ragte noch in die rechte Fahrspur, weshalb es im bereits einsetzenden Wochenendverkehr in Richtung Süden zu erheblichen Behinderungen in der ohnehin hier nur zweispurigen Baustelle kam.

Wegen der Enge in der Baustelle konnte der Transporter auch nicht aus dem Gefahrenbereich heraus geschafft werden. Da der 37-jährige ukrainische Fahrer angab, über den ADAC bereits Hilfe organisiert zu haben, wurde der Transporter zunächst nur abgesichert. Da vom ADAC jedoch niemand kam, wurde der Fahrer etwas später erneut befragt. Hierbei stellte sich heraus, dass der nicht gut Deutsch sprechende Fahrer eigentlich auf Unterstützung seitens seiner polnischen Firma warten wollte. Beim ADAC wusste zudem niemand etwas von einem Anruf, weshalb die Polizei einen Abschleppdienst rief, der den liegen gebliebenen Transporter bis zur nächsten Tankstelle abschleppte. Gegen 15.30 Uhr war die A9 in Fahrtrichtung München wieder frei befahrbar. In der Zwischenzeit staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung München über zehn Kilometer hinweg, Autofahrer mussten mit einer Verzögerung von mehr als einer Stunde rechnen. Die Abschleppkosten von mehr als 600 Euro musste der Fahrer noch vor Ort begleichen.

Im Stau bei Ingolstadt gab es mindestens sechs Unfälle

Im Stau kam es laut Polizei immer wieder zu weiteren Auffahrunfällen, bei denen es jeweils nur Blechschäden gab. Etliche Unfälle mussten nicht von der Polizei aufgenommen werden, da sich die Beteiligten einigen konnten. Aufgrund dieser Folgeunfälle dauerte es allerdings bis in die frühen Abendstunden, ehe die A9 in Fahrtrichtung München wieder störungsfrei befahren werden konnte. Insgesamt wurden von der Verkehrspolizei zwischen 14.30 Uhr und 19.10 Uhr im Baustellenbereich zwischen Denkendorf und Ingolstadt-Nord in Fahrtrichtung München sechs Unfälle mit insgesamt 14 beteiligten Fahrzeugen aufgenommen. Verletzt wurde jedoch niemand. Die bei diesen Unfällen registrierten Sachschäden summierten sich auf knapp 50.000 Euro. (AZ)