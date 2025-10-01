Icon Menü
Massive Zug-Verspätungen und Ausfälle zwischen Neuburg und Ingolstadt

Neuburg

Massive Probleme beim Zugverkehr zwischen Neuburg und Ingolstadt

Seit Schulbeginn ist im Berufsverkehr kein Zug am Bahnhof Neuburg pünktlich. Vor allem Schüler bleiben auf der Strecke. Bahnbetreiber Agilis erklärt, woran es liegt.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    Zugreisende am Bahnhof Neuburg brauchen dieser Tage viel Geduld. Züge sind zu spät oder fallen aus.
    Zugreisende am Bahnhof Neuburg brauchen dieser Tage viel Geduld. Züge sind zu spät oder fallen aus. Foto: Barbara Wild

    Auf der Zugstrecke nach und von Neuburg gibt es derzeit massive Probleme. Die Beschwerden über verspätete oder ausgefallene Züge auf der Donautal-Bahn häufen sich. Denn spätestens seit Ende der Schulferien scheint es reine Glückssache zu sein, wenn der Zug pünktlich kommt oder nach Fahrplan fährt. Das Bahnunternehmen Agilis, das die Strecke mit ihren grün-grauen Zügen betreibt, nimmt nun Stellung und erklärt die Ursachen.

