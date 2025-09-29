„Ein Chaos“: Massive Probleme beim Zugverkehr zwischen Neuburg und Ingolstadt

Auf der Zugstrecke nach und von Neuburg gibt es derzeit massive Probleme. Die Beschwerden über verspätete oder ausgefallene Züge auf der Donautal-Bahn häufen sich. Denn spätestens seit Ende der Schulferien scheint es reine Glückssache zu sein, wenn der Zug pünktlich kommt oder nach Fahrplan fährt. Das Bahnunternehmen Agilis, das die Strecke mit ihren grün-grauen Zügen betreibt, nimmt nun Stellung und erklärt die Ursachen.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zugverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis