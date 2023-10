Staatsanwaltschaft Ingolstadt: Keine Hinweise auf Angriff auf Chrupalla

Bei einem AfD-Wahlkampftermin in Ingolstadt wurde AfD-Chef Tino Chrupalla medizinisch versorgt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf einen Angriff.

Bei einer Wahlkampfkundgebung der AfD in Ingolstadt hat es Angaben der Partei zufolge einen "tätlichen Vorfall" gegen den Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla gegeben. Chrupalla sei deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es von der AfD-Bundesgeschäftsstelle. Nach Angaben seines Büros werde er dort intensivmedizinisch überwacht. Polizei und Staatsanwaltschaft Ingolstadt haben die Ermittlungen übernommen. Die Presseprecherin der Staatsanwaltschaft, Veronika Grieser, hat sich nun zum aktuellen Stand dieser Ermittlungen geäußert.

Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet, sagte Grieser. So soll herausgefunden werden, ob überhaupt ein Angriff stattgefunden habe. Ein derartiges Verfahren werde bereits bei einem Anfangsverdacht eingeleitet. Zeugenaussagen zufolge habe Chrupalla mit mehreren Personen Selfies aufgenommen, wobei es zu einem leichten Körperkontakt kam. Eine tätliche Handlung sei aber von niemandem beobachtet worden, so die Sprecherin. In zeitlichem Abstand dazu habe Chrupalla einen Schmerz im Oberarm verspürt und sich schlecht gefühlt. Deshalb sei er zur Behandlung ins Klinikum Ingolstadt gebracht worden.

Staatsanwaltschaft Ingolstadt äußert sich zu Vorfall mit Chrupalla in Ingolstadt

Die Polizei habe bereits zahlreiche Zeugen vernommen, fuhr Grieser fort. Es würden aber noch weitere Personen befragt, außerdem werden Videos und Fotos gesichtet. Zudem wurden dem Politiker Blutproben entnommen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Diese sowie die Kleidung von Chrupalla werden ebenfalls derzeit untersucht. Die Ergebnisse stünden aber noch aus.

Die Aussagen der AfD, es sei eine Spritze gefunden worden, bestätigte Grieser nicht. Ebensowenig, dass bereits Tatverdächtige festgenommen worden seien. Bei Chrupalla sei lediglich eine Rötung am Oberarm und eine Schwellung festgestellt worden.

Der Vorfall und die Untersuchungen werden beschleunigt behandelt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Trotzdem sei mit Ergebnissen erst in einigen Tagen zu rechnen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Das sagt die AfD zum Vorfall mit Tino Chrupalla in Ingolstadt

Das war bisher bekannt: "Herr Chrupalla wurde in einer Klinik eingehend untersucht. Er ist den Umständen entsprechend stabil und wird die kommende Nacht intensivmedizinisch überwacht", sagte ein Sprecher der AfD am späten Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Chrupalla sei ansprechbar. Dies sei alles, was man dazu aktuell veröffentlichen könne, fügte er auf Nachfrage hinzu.

Ein Krankenwagen steht am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt. Tino Chrupalla wurde dort medizinisch behandelt. Foto: News5/News5, dpa

Der Sprecher von Chrupallas Büro sagte später, Polizei und Sicherheitsbehörden ermittelten im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung. Angaben dazu, was sich genau am Rande der Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt am Mittwochnachmittag ereignet haben könnte, machte er nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Chrupalla fällt nach Vorfall in Ingolstadt wohl für Wahlkampf in Bayern aus

Der bayerische Landeschef Stephan Protschka geht davon aus, dass Chrupalla für den Wahlkampf-Endspurt ausfällt. "Am Samstag hätte ich eigentlich einen gemeinsamen Auftritt mit ihm in Niederbayern gehabt", sagte Protschka am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Nach aktuellem Stand wird er bis zur Wahl wohl keine Auftritte mehr wahrnehmen können." Auch seine Teilnahme an der Wahlparty in München am Sonntagabend steht laut einem Sprecher der AfD-Landtagsfraktion auf der Kippe.

Angriff auf Tino Chrupalla bei Wahlkampfkundgebung der AfD in Ingolstadt

Die Polizei Ingolstadt bestätigte auf Nachfrage einen "Polizeieinsatz in Zusammenhang mit Chrupalla" bei der AfD-Wahlkampfkundgebung, nannte aber zunächst keine Details. Zuvor hatten der Donaukurier und die Junge Freiheit über den Vorfall berichtet. Später teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit, dass Chrupalla vor Beginn seiner Rede gegen 16.30 Uhr hinter der Bühne medizinisch versorgt werden und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eine offensichtliche Verletzung sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen, so die Polizei.

Ein Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion sagte, Chrupalla hätte in Ingolstadt eine Rede anlässlich der Landtagswahl am Sonntag halten sollen. Kurz davor sei es in einer Menschenmenge zu einem Vorfall gekommen. Chrupalla sei dann ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr könne er derzeit nicht sagen, meinte der Sprecher in München. Laut AfD sollen an die 200 Menschen bei der Kundgebung auf dem Ingolstädter Theaterplatz gewesen sein, die Stimmung sei bis zum Vorfall gut gewesen.

Nach angeblichen Angriff auf Chrupalla in Ingolstadt: Kriminalpolizei ermittelt

Was genau mit dem Politiker passiert ist, ist bislang unklar. Doch die Gerüchteküche brodelt. Während es von Seiten der AfD heißt, Chrupalla sei mit einer Nadel oder einer Spritze verletzt worden, ist andernorts von einem Kreislaufzusammenbruch die Rede. Wieder ein anderes Gerücht besagt, er habe sich an einer Breze verschluckt.

Um die näheren Umstände des medizinischen Vorfalls zu klären, hat die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt nun die Ermittlungen übernommen. Besucherinnen und Besucher, die im Umfeld der Veranstaltung Fotos oder Videos gefertigt haben, werden gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Die Polizei hat ein Uploadportal dafür eingerichtet.

Gegendemonstration in Ingolstadt mit 800 Menschen

Zeitgleich fand in unmittelbarer Nähe eine Gegendemonstration statt. Daran hätten rund 800 Menschen teilgenommen, sagte Christian De Lapuente vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der neben mehreren Parteien zu der Gegenveranstaltung aufgerufen hatte. Auch dort habe eine gute und friedliche Stimmung geherrscht. Die Polizei habe die Veranstaltungen gesichert, niemand habe versucht, zur jeweils anderen zu gelangen.

Der 48-Jährige Sachse Chrupalla steht seit knapp vier Jahren an der Spitze der AfD. Erst führte er die Partei gemeinsam mit Jörg Meuthen, bis dieser Anfang 2022 austrat. Seit Juni 2022 bilden Chrupalla und Alice Weidel das Führungsduo der Partei. Sie sind außerdem Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.

Weidel hatte am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, auf einen geplanten öffentlichen Auftritt im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth verzichtet. Ein Sprecher hatte gesagt, es habe am vorletzten Wochenende einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben. "Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten", hatte er auf Anfrage gesagt. (dopf, svmo mit dpa)