Nach Vorfall in Ingolstadt: Chrupalla offenbar am Oberarm operiert

Etwa einen Monat nach dem Krankenhausaufenthalt von AfD-Chef Tino Chrupalla nach einem Vorfall in Ingolstadt laufen die Ermittlungen immer noch. Das ist der aktuelle Stand.

Vor gut einem Monat wurde AfD-Chef Tino Chrupalla nach einem Vorfall auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt in einem Krankenhaus behandelt. Noch immer ist unklar, was genau passiert ist, und auch einen Verdächtigen gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen wegen einer möglichen Körperverletzung dauern an. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt warte vor allem noch auf die Ergebnisse eines rechtsmedizinischen Gutachtens, so ein Sprecher. Eingehen könnte dieses im Laufe der Woche.

Das Gutachten hatte die Staatsanwaltschaft beim Institut für Rechtsmedizin in München in Auftrag gegeben, um alle offenen medizinischen Fragestellungen abzuklären. Zwischenstände zu Zeugenbefragungen und der Auswertung von Bildmaterial vom Ort des Geschehens konnte der Behördensprecher nicht geben.

Chrupalla kam nach Vorfall in Ingolstadt ins Krankenhaus

Am 4. Oktober, wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern, war Chrupalla bei einer Wahlkampfveranstaltung vor seiner Rede behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er wegen Beschwerden – Übelkeit und Schmerzen – vorübergehend auf der Intensivstation überwacht. Ärzte stellten eine Einstichverletzung in Chrupallas rechtem Oberarm fest.

Zunächst sahen die Ermittler aber keine Hinweise auf einen Angriff. Chrupalla sprach selbst später von einem Anschlag, der auf ihn verübt worden sein soll. "Insgesamt ist dieser Angriff auf mich als Anschlag zu werten", sagte er bei einer Pressekonferenz. Doch noch immer ist unklar, wann genau und von wem Chrupalla gestochen worden sein soll. Nach ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren mehrere Menschen in Ingolstadt Chrupalla nahe gekommen, um mit ihm Selfies zu machen. Untersuchungen seines Bluts auf ein Gift blieben zunächst ohne Ergebnis. Eine toxische Substanz konnte nicht nachgeweisen werden.

Sprecher: Chrupalla am Oberarm operiert

Nach Angaben seines Sprechers hat sich Chrupalla am Mittwoch "einer erneuten Operation am rechten Oberarm" unterziehen müssen. Er war am Dienstag beim üblichen Pressestatement vor der AfD-Fraktionssitzung im Bundestag nicht erschienen. Auf Nachfrage hieß es in der Fraktion nur, sein Fehlen hänge mit dem Vorfall vor fünf Wochen zusammen. Sein Sprecher bestätigte, dass er für die aktuelle Plenarwoche ausfalle. Nähere Einzelheiten zu den Gründen der Operation nannte er nicht.

So beschreibt Chrupalla den Vorfall in Ingolstadt

Nach eigenen Aussagen wurde Chrupalla bei seiner Ankunft in Ingolstadt nach dem Aussteigen aus dem Auto von Parteifreunden begrüßt. Direkt danach habe es Selfie- und Autogrammwünsche und weitere "Begegnungen mit jungen Menschen" gegeben. Dabei sei ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen, einen Einstich habe er nicht bemerkt. Sieben bis acht Minuten später habe er einen untypischen Schmerz im Arm gespürt, dieser sei bis zum Ellenbogen hart geworden. Kurz darauf sei ihm schwindelig geworden und er habe einen Brechreiz und starke Kopfschmerzen bekommen. (mit dpa)