„Das trifft mich schon“: Wie OB-Kandidat Matthias Enghuber den Wechsel von Stadtrat Peter Ziegler bewertet

Der Wechsel des CSU-Stadtrats Peter Ziegler zum politischen Mitbewerber hat ordentlich Wirbel verursacht. Was erst jetzt an die Öffentlichkeit kam, hat die Neuburger CSU offensichtlich bereits seit Monaten beschäftigt. Innerhalb der Partei sprach man bereits von der „Causa Ziegler“. Dass die Pläne Zieglers, die Partei zu verlassen, nun aber in einem Wechsel zu den Freien Wählern mündet, sorgte aber dann doch noch für eine unschöne Überraschung. Fraktionschef und OB-Kandidat Matthias Enghuber schildert, wie er die Ereignisse für sich bewertet.

„Natürlich finde ich es schade, dass Peter Ziegler die Partei verlässt“, sagt Enghuber gegenüber der NR. Ihm ist bewusst, dass nun der Wechsel zu den Freien Wählern nach außen keinen besten Eindruck macht. „Das trifft mich schon.“ Parteiintern habe man die Entscheidung Zieglers, nicht mehr bei der CSU anzutreten, sogar sehr gut verstanden. „Für uns ist es ein moralischer Grundsatz, dass Familienmitglieder und Ehepartner nicht gemeinsam im Stadtrat sitzen“, erklärt Enghuber in Hinblick auf die Tatsache, dass Zieglers Verlobte Caroline Gmehling bei der CSU auf der Liste antritt. Das schaffe persönliche Konflikte. Er selbst habe auch erst dann kandidiert, als sein Vater Heinz Enghuber nicht mehr dabei war.

CSU Neuburg möchte nur Parteimitglieder auf der eigenen Stadtratsliste

Der neue Ortsvorsitzende der CSU, Florian Bader, zeigt sich angesichts der Abkehr von Noch-Partei-Mitglied Peter Ziegler recht gelassen. Der Wunsch Zieglers nach parteilicher Unabhängigkeit habe klare Folgen gehabt. „Für uns als CSU ist es schwer nach außen zu vermitteln, wenn jemand für uns im Stadtrat kandidiert und vorher aus der Partei ausgetreten ist“, sagt Bader. Da leide die eigene Glaubwürdigkeit. Eine Ausnahme von der selbst gesetzten Vorgabe, dass nur Mitglieder auch für den Stadtrat kandidieren können, habe man deshalb nicht machen wollen. Bei Hans Mayr sei die Sache anders gelagert gewesen. „Der war niemals CSU-Parteimitglied“, erklärt Matthias Enghuber.

Florian Herold, OB-Kandidat und Ortsvorsitzender für die Freien Wähler in Neuburg, gibt sich sachlich, aber erfreut angesichts des unerwarteten Kandidaten für seine Liste: „Wir haben in den vergangenen fünfeinhalb Jahren mit Peter Ziegler eine gute Zusammenarbeit gepflegt. Das wollen wir jetzt fortführen.“ Herold hofft, dass die Bürgerschaft Peter Ziegler auch als Stadtrat der Freien Wähler ihre Stimmen schenkt.

Peter Ziegler führt sein Stadtratsmandat bis zum Ende der Amtszeit aus

Am Donnerstag, 16. Oktober, werden die Freien Wähler Neuburg ihre Kandidaten für die Stadtratsliste aufstellen. Dann wird sich Ziegler erstmals in neuer Runde vorstellen und aufstellen lassen. Er hat keine Vorstellungen für eine bestimmte Position. „Ich bin auch zufrieden, wenn ich irgendwo auf 20 oder weiter hinten lande“, sagt er. Bei der CSU kandidierte er auf Platz 24 und holte über 4000 Stimmen, sodass er auf die 8. Position hoch gewählt wurde. Im bestehenden Stadtrat wird Ziegler sein Mandat bis zum Ende fortführen, weiter Feuerwehrreferent bleiben und organisatorisch der CSU zugeteilt bleiben. Die Fraktionssitzungen wird er aber nicht mehr besuchen.